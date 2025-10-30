به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: ۱۹۲ واحد پرورش طیور در استان فعال است که این تنوع واحد‌ها امکان مدیریت کامل و پایدار زنجیره تولید را فراهم می‌کند.

اشرفی افزود: در حال حاضر، استان زنجان دارای ۱۳۵ واحد پرورش مرغ گوشتی، ۲۰ واحد پرورش بوقلمون گوشتی، ۱۳ گله مادر گوشتی با ۲۵ واحد زیرمجموعه، چهار گله مادر بوقلمون، ۱۸ واحد مرغ تخم‌گذار، یک واحد مرغ مادر تخم‌گذار و یک واحد اجداد گوشتی فعال است.

وی با اشاره به وضعیت تولید طیور در استان زنجان طی هفت‌ماهه نخست سال جاری، اضافه کرد: در این مدت، بیش از ۱۹ میلیون و ۹۵۲ هزار قطعه جوجه‌ریزی طیور در واحد‌های پرورش استان انجام شده که این حجم تولید نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در تأمین پروتئین سفید و نقش مؤثر دامپزشکی در پشتیبانی بهداشتی از این زنجیره است.

اشرفی درخصوص اقدامات صورت گرفته برای مقابله با بیماری‌های طیور، گفت: خوشبختانه در بیماری‌های خطرناک مانند آنگارا، آنفلوانزای غیر فوق‌حاد، نیوکاسل حاد، برونشیت عفونی و MG هیچ موردی ثبت نشده است.

وی گفت: ۶۷ کانون بیماری گامبورو در استان شناسایی شده بود که ۲۳ هزار مورد تلفات طیور را در پی داشت که این موارد با واکنش سریع و اقدامات کنترلی مهار شد.

اشرفی در خصوص نقش واکسیناسیون در کنترل این بیماری‌ها گفت: واکسیناسیون، ستون فقرات ایمن‌سازی طیور در برابر بیماری‌های ویروسی است که در این مدت، دامپزشکی استان موفق به اجرای ۱۵۵ میلیون دُز واکسن در طیور صنعتی شد.

وی اضافه کرد: این حجم واکسیناسیون نه‌تنها از بروز بیماری‌های خطرناک جلوگیری می‌کند، بلکه باعث کاهش تلفات، افزایش بهره‌وری و حفظ امنیت غذایی مردم می‌شود.

اشرفی گفت: این آمار‌ها فقط عدد نیستند؛ پشت هر دُز واکسن، یک گله سالم، یک تولیدکننده امیدوار و یک سفره امن برای مردم قرار دارد و واکسیناسیون به معنی پیشگیری قبل از بحران است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: اگر این اقدامات انجام نشود، یک بیماری ویروسی می‌تواند در عرض چند روز یک واحد تولیدی را نابود کند و ما با این حجم واکسن از وقوع بحران جلوگیری کرده‌ایم.

وی با اشاره به پایش‌ها و آزمایش‌های تخصصی انجام شده در این مدت، گفت: این آزمایش‌ها به ما کمک می‌کند تا وضعیت سلامت گله‌ها را به‌صورت علمی و مستمر بررسی کنیم و در صورت مشاهده علائم اولیه بلافاصله وارد عمل شویم.

اشرفی افزود: دامپزشکی استان زنجان با تمام توان در مسیر ارتقای سلامت طیور، پیشگیری از بیماری‌ها و تضمین کیفیت فرآورده‌های دامی گام برمی‌دارد و واکسیناسیون، پایش و آموزش بهره‌برداران سه محور اصلی مأموریت این سازمان هستند که با جدیت ادامه خواهند یافت.