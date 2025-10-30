پخش زنده
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور: طرح هما با حضور نماینده همه رشتههای ورزشی از فدراسیونهای مختلف اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی میرجلیلی امروز در حاشیه آیین رونمایی طرح هما در ورزشگاه نقشجهان اصفهان گفت: طرح هما از سه واژه هویت، معنویت و اخلاق تشکیل شده که اگر ورزش ۴ چهار پایه اصلی داشته باشد، این سه ارزش در آن جای خواهد داشت.
وی تاکید کرد: براساس این طرح، ورزش فقط زور بازو، قدرت، کسب سکو و یا پیروزی بر حریف نیست و اخلاق و روحیه جوانمردی از همه اینها یک پله بالاتر است.
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران گفت: این طرح با حضور نماینده همه رشتههای ورزشی از فدراسیونهای مختلف شروع خواهد شد و امیدوارم در رده ملی هم اجرا شود؛ با اجرای این طرح میتوانیم ایران قوی را به دنیا نشان دهیم.
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران افزود: اصفهان در کنار قهرمانپروری و پهلوانپروری، قهرمانان و پهلوانان ماندگاری مانند شهید احمد کاظمی، شهید حسن غازی، شهید محسن حججی را داشته است.
میرجلیلی گفت: این قهرمانان فرهنگ پهلوانی، جوانمردی، دفاع از وطن، خاک، ناموس، عزت و شرف را به ما امانت دادند؛ امروز ورزشکاران ما باید در حفظ و حراست از این امانت در زمین ورزش تلاش کنند.