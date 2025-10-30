به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی میرجلیلی امروز در حاشیه آیین رونمایی طرح هما در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان گفت: طرح هما از سه واژه هویت، معنویت و اخلاق تشکیل شده که اگر ورزش ۴ چهار پایه اصلی داشته باشد، این سه ارزش در آن جای خواهد داشت.

وی تاکید کرد: براساس این طرح، ورزش فقط زور بازو، قدرت، کسب سکو و یا پیروزی بر حریف نیست و اخلاق و روحیه جوانمردی از همه اینها یک پله بالاتر است.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران گفت: این طرح با حضور نماینده همه رشته‌های ورزشی از فدراسیون‌های مختلف شروع خواهد شد و امیدوارم در رده ملی هم اجرا شود؛ با اجرای این طرح می‌توانیم ایران قوی را به دنیا نشان دهیم.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران افزود: اصفهان در کنار قهرمان‌پروری و پهلوان‌پروری، قهرمانان و پهلوانان ماندگاری مانند شهید احمد کاظمی، شهید حسن غازی، شهید محسن حججی را داشته است.

میرجلیلی گفت: این قهرمانان فرهنگ پهلوانی، جوانمردی، دفاع از وطن، خاک، ناموس، عزت و شرف را به ما امانت دادند؛ امروز ورزشکاران ما باید در حفظ و حراست از این امانت در زمین ورزش تلاش کنند.