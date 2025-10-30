به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئيس اداره محیط زیست فیروزه گفت: تعدادی از دانش آموزان شهر فیروزه که در طبیعت با یک قطعه کبک آسیب دیده مواجه شده بودند، پس از زنده گیری این پرنده را برای تیمار به کارکنان اداره محیط زیست دادند.

حمید جوانبخت فرماندار فیروزه نیز گفت: به پاس این اقدام نیک، تعدادی کتاب با موضوعات متنوع زیست محیطی از طرف کارکنان محیط زیست به این دانش آموزان فهیم تقدیم شد.

وی افزود: کبک پرنده ای زیبا از راسته ماکیان سانان با ۳۳ سانتیمتر طول بدن ،دانه خوار است و بصورت طبیعی با تغذیه از سن گندم، در آفت زدایی این محصول راهبردی و کمک به کشاورزان نقش عمده ای ایفا می کند.