رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود گفت: نخستین جشنواره گردشگری نان و جان، با هدف معرفی و احیای آئینهای سنتی مرتبط با نان و فرهنگ غذایی منطقه در شاهرود برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید محمدصادق رضویان گفت: در این جشنواره برنامههایی همچون پخت نانهای سنتی، اجرای موسیقی محلی و سنتی، نمایش آئینهای بومی، و برپایی غرفههای صنایعدستی، شوغان و نانهای محلی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه فرهنگی نان در زندگی ایرانی افزود: نان در فرهنگ ایرانی نماد زندگی، برکت و پیوند انسان با طبیعت است و برگزاری این جشنوارهها فرصتی برای پاسداشت میراث ناملموس و معرفی هنر نانپزی سنتی در میان جوامع محلی است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی با حضور هنرمندان، نانپزان محلی، گروههای آیینی و فعالان صنایعدستی، به رونق گردشگری فرهنگی و اقتصادی منطقه خرقان کمک میکند و موجب تعامل بیشتر گردشگران با فرهنگ بومی این منطقه میشود.
نخستین جشنواره گردشگری نان و جان فردا جمعه ۹ آبانماه از ساعت ۹ صبح در محوطه جنب آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی برگزار میشود.