معاون علمی رئیس جمهور گفت: دومین المپیک فناوری با حضور شرکتکنندگانی از ۶۵ کشور و ارتقای چشمگیر زیرساختهای فنی نسبت به دوره نخست برگزار شد.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور امروز در حاشیه مراسم اختتامیه دومین المپیک فناوری ۲۰۲۵ و در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: در این دوره از المپیک فناوری بیش از ۱۲ هزار نفر بهصورت داوطلبانه در رقابتها شرکت کردند.
وی در این مراسم که در پارک فناوری پردیس برگزار شد، با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای المپیک فناوری، یادگیری از تجربه و آزمون است. ما آموختهایم که شکست مقدمهای برای یادگیری و رشد است و هدف اصلی این المپیک آن بود که تیمهای مختلف بیاموزند چگونه کار گروهی مؤثر انجام دهند و خلاقیت و نوآوری را در خدمت جامعه به کار گیرند.
افشین با مرور تجربه نخستین دوره المپیک فناوری افزود: نخستین دوره این رقابتها سال گذشته بهصورت داخلی برگزار شد و تنها شرکتکنندگان ایرانی در آن حضور داشتند. در آن دوره بیش از ۶۳۰۰ داوطلب در شش حوزه فعالیت کردند. تجربه آن رویداد نشان داد که دو عامل اساسی برای موفقیت در حوزه نوآوری وجود دارد؛ نخست، روحیه کار گروهی و دوم، میانرشتهای بودن فعالیتها.
وی با بیان اینکه دومین المپیک فناوری به سطح بینالمللی ارتقا یافته است، گفت: این دوره از مسابقات در شش حوزه شامل برنامهنویسی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، امنیت سایبری، ربات جنگجو و پهپاد برگزار شد. در سه حوزه از این رشتهها، رقابتها بهصورت بینالمللی و با حضور شرکتکنندگانی از ۶۵ کشور برگزار شد. پس از برگزاری مراحل مقدماتی، ۱۵ کشور شامل ۱۴ کشور خارجی به همراه ایران موفق به کسب سهمیه حضور در مرحله نهایی شدند.
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به ضرورت بینالمللی بودن این رقابتها اظهار داشت: بسیاری از چالشهای امروز جهان مانند تغییرات اقلیمی، امنیت داده و سلامت، تنها با همکاری جهانی قابل حل هستند؛ بنابراین تعامل و همکاری میان کشورها در چنین رویدادهایی میتواند مسیر نوآوری جهانی را هموارتر کند.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی این المپیک آن است که شرکتکنندگان توانمندیهای خود را در عرصه بینالمللی محک بزنند و از طریق رقابت، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و برای بهبود آن تلاش کنند.
افشین درباره تفاوتهای دوره دوم نسبت به دوره نخست گفت: پس از برگزاری اولین المپیک، نیاز به تقویت زیرساختها و حمایتهای بیشتر از تیمها احساس شد. خوشبختانه امسال با ارتقای زیرساختهای فنی و ایجاد امکانات بهتر برای برگزاری مسابقات، وضعیت بهمراتب مطلوبتری را شاهد بودیم.
وی خاطرنشان کرد: با بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف این دوره، برنامهریزی برای برگزاری المپیک فناوری سال آینده آغاز شده است. انتظار میرود در دوره بعدی، شاهد حضور تیمهای بینالمللی بیشتری باشیم و رویدادی برگزار کنیم که هم رقابتی و هم آموزشی باشد. همچنین از تمامی برگزار کنندگان، داوران و شرکتکنندگان، چه آنان که موفق به کسب مدال شدند و چه آنهایی که تجربهاندوزی کردند، قدردانی میکنم. هدف نهایی ما یادگیری، همکاری و توسعه خلاقیت در مسیر آینده فناوری است.