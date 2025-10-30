فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان‌غربی در اجلاسیه ۵۱۲ شهید شهرستان پیرانشهر، به تبیین ابعاد مختلف حماسه‌آفرینی مردم این خطه در دفاع از میهن پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در مراسم اجلاسیه ۵۱۲ شهید شهرستان پیرانشهر، سردار محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان‌غربی، با تقدیر از حماسه‌آفرینی مردم این خطه، به تبیین ابعاد مختلف نقش آفرینی پیرانشهر در دفاع از میهن پرداخت.

وی گفت: شهرستان پیرانشهر به عنوان نزدیک‌ترین نقطه مرزی در غرب و شمالغرب کشور، دارای موقعیتی بی‌نظیر و استراتژیک است و مردم غیور این دیار در طول تاریخ پرافتخار ایران اسلامی، حماسه‌هایی آفریده‌اند که درخشش آن برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم جاودانه خواهد ماند.

سردار رجبی افزود: مردم غیرتمند پیرانشهر در طول هشت سال دفاع مقدس و همچنین در مقابله با گروه‌های ضد انقلاب، با ایستادگی و مقاومتی کم‌نظیر، از کیان نظام و تمامیت ارضی کشور حراست کردند و جوانان رشید این منطقه با نثار خون پاک خود، سدی استوار در برابر توطئه‌های دشمنان شدند.

وی اشاره کرد که این شهیدان والامقام، اجازه ندادند دشمنان به اهداف شوم خود برای ایجاد ناامنی و اختلال در توسعه این منطقه دست یابند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با تجلیل از روحیه مهمان‌نوازی و خدمات رسانی مردم پیرانشهر، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته این مردم، میزبانی شایسته از زائران عتبات عالیات و به ویژه در ایام اربعین حسینی است.

وی گفت: زائران از خوش‌رویی، نجابت و اخلاص مردم این شهرستان همواره به نیکی یاد می‌کنند و این صفات کریمانه، موجب مباهات و افتخار است.

سردار رجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، بر هوشیاری و بیداری مرزبانان تأکید کرد و افزود: دشمنان برای ایجاد تفرقه و اختلاف میان آحاد ملت ایران همواره در تلاش هستند و هرکس که دم از تفرقه بزند، قطعاً نغمه‌خوان شوم دشمن است.

وی تصریح کرد: وحدت و همدلی بین همه اقشار مردم، به ویژه برادران اهل سنت و شیعه در این منطقه، بزرگ‌ترین عامل بازدارندگی در برابر توطئه‌های دشمن است.

وی با تأکید بر لزوم تقویت قدرت بازدارندگی کشور، خاطرنشان کرد: ملت ایران با اقتدار و اتحاد خود، دشمن را ناامید کرده‌اند و مردم پیرانشهر نیز سهم به سزایی در ایجاد این اقتدار داشته‌اند.

سردار رجبی در پایان، از همه مرزداران و مردم غیور این شهرستان خواست که همچون گذشته، هوشیار و بیدار باشند و با پیروی از رهنمود‌های رهبری انقلاب، از ارزش‌های اسلامی و انقلابی پاسداری کنند.

کاک درویشی معاون توسعه منابع انسانی استانداری نیز در این مراسم با اشاره به نقش والای شهدا و جانبازان و ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس از خانواده آنان بعنوان سرمایه عظیم انسانی در اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت در کشور یاد کرد و گفت: باید به خانواده شهدا و ایثارگران ارج نهاده شود و استانداری نهایت تلاش خود رت برای جذب و بکارگیری فرزندان شهدا و ایثارگران در ارگان‌های مختلف بکار بسته است.

خسروپور فرماندار و سرهنگ نقشی فرمانده سپاه پیرانشهر نیز در این مراسم مطالبی در خصوص شهدا و نقش والای آنان در پیروزی انقلاب و ارمغان آوری امنیت پایدار ایراد داشتند.

شعرخوانی، مدیحه سرایی، سرود و در آخر تجلیل از خانواده شهدا از دیگر برنامه‌های این مراسم باشکوه در پیرانشهر بود.