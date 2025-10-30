پخش فیلم و سریال از شبکه‌های تماشا و نمایش

پخش فیلم و سریال از شبکه‌های تماشا و نمایش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه تلویزیونی «راه‌آهن زیرزمینی» به کارگردانی بری جنکینز، درامی تاریخی درباره تلاش بردگان برای دستیابی به آزادی در قرن نوزدهم است که هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

سریال «راه‌آهن زیرزمینی» روایتگر داستان بردگانی است که در اوایل قرن نوزدهم در جنوب ایالات متحده می‌کوشند از بند برده‌داری بگریزند.

راه‌آهن زیرزمینی در حقیقت شبکه‌ای از مسیر‌های مخفی و خانه‌های امن بود که به سیاه‌پوستان آمریکایی کمک می‌کرد تا در اوایل تا اواسط قرن نوزدهم به سوی آزادی بگریزند.

در این میان، زن جوانی به نام «کورا» در مسیر رهایی از بردگی، به کشفی شگفت‌انگیز دست می‌یابد.

سریال «راه‌آهن زیرزمینی» هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش و در ساعت‌های ۵ و ۱۲ روز بعد بازپخش می‌شود.

فیلم «دریاچه کادو» از شبکه نمایش

فیلم «دریاچه کادو» محصول ۲۰۲۴، برای نخستین‌بار از شبکه نمایش پخش می‌شود؛ اثری که با فضاسازی تأمل‌برانگیز و نگاهی فلسفی به ترس، یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های سال را رقم زده است.

فیلم «دریاچه کادو» محصول ۲۰۲۴ که توسط لوگان جورج و سلین هلد کارگردانی شده، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: هنگامی که یک دختر ۸ ساله به طور مرموزی در دریاچه کادو ناپدید می‌شود، این اتفاق، زنجیره‌ای از مرگ‌ها و ناپدید شدن‌های گذشته را به هم پیوند داده و برای همیشه زندگی یک خانواده را تغییر می‌دهد…

هنرمندانی همچون دیلن اوبرایان، الیزا اسکنلن، دایانا هاپر، کارولین فلک، سم هنینگ، اریک لانگه، لورن آمبروز، نینا لئون، دیوید مالدونادو و لنس‌ای. نیکولز در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

بازپخش «دریاچه کادو» جمعه ۹ آبان ماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.