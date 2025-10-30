پخش زنده
در راستای ترویج فرهنگ نماز، تاکنون ۱۱ دستگاه اذانگو در سطح منطقه ۱۵ اصفهان نصب و راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: در راستای ترویج فرهنگ نماز و تقویت جلوههای معنوی در محلات، تاکنون ۱۱ دستگاه اذانگو در سطح منطقه ۱۵ نصب و راهاندازی شده است.
هوشنگ نظریپور افزود: عملیات جانمایی و نصب ۹ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است تا با تکمیل این طرح، پوشش صوتی اذان در تمامی نواحی منطقه فراهم شود.
وی گفت: در نصب و بهرهبرداری از این دستگاهها تلاش شده است تا ضمن احیای سنت دیرینه اذان و ترویج فرهنگ نماز، شدت صدا و بازه پخش بهگونهای تنظیم شده که متناسب با اوقات شرعی و شرایط محیطی در هر نقطه از شهر باشد.