به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهر قزوین در مسیر توسعه‌ای جامع، شاهد به ثمر نشستن پروژه‌های بزرگ عمرانی در محورهای مختلف از شمال تا جنوب است که نویدبخش چهره‌ای نوین و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. این پروژه‌ها نه تنها بر زیبایی بصری شهر تأکید دارند، بلکه کارکرد حیاتی در بهبود زیرساخت‌ها و تأمین فضاهای تفریحی دارند.

تأکید بر زیرساخت‌های ترافیکی و حمل و نقل

یکی از بارزترین تحولات، تکمیل و بهره‌برداری از کمربندی آیت‌الله باریک‌بین است که از میدان دفاع مقدس تا کمربندی اصلی امتداد یافته است. این پروژه به عنوان “دوره راه همدان” نیز شناخته می‌شود، توانسته حجم قابل توجهی از گره‌های ترافیکی درون‌شهری را، به ویژه در زمان بازگشایی مدارس، مرتفع سازد. شهروندان معتقدند این کمربندی دسترسی وسایل نقلیه‌ای که از استان‌های همجوار وارد قزوین می‌شوند را تسهیل کرده و بار ترافیک سنگین مرکز شهر را کاهش می‌دهد.

ایجاد ریه‌های سبز شهری و امکانات تفریحی

هم‌زمان با پروژه‌های زیرساختی، توجه ویژه‌ای به فضاهای عمومی و اوقات فراغت شده است. بوستان امیرکبیر در منطقه پونک به عنوان یک نیاز اساسی در یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق شهر، فضایی ایده‌آل برای استراحت، ورزش و تفریح سالمندان، جوانان و کودکان فراهم کرده است.

توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی

در ادامه این روند توسعه همه‌جانبه، ساخت فرهنگسرای مینودر و مجموعه‌های ورزشی نیز در دستور کار قرار دارد. این مراکز فرهنگی و ورزشی که از جمله نیازهای ضروری منطقه محسوب می‌شوند، به ویژه با توجه به وجود تیم‌هایی مانند شمس آذر، فضایی مناسب برای فعالیت‌های جوانان و توسعه رشته‌های مختلف ورزشی و هنری فراهم خواهند کرد.

مطالبات مردمی؛ سرعت و کیفیت در اجرا

شهروندان ضمن استقبال از این طرح‌ها که برای رفاه حال آن‌ها طراحی شده‌اند، بر تسریع در روند اجرای پروژه‌های باقی‌مانده و حفظ کیفیت ساخت تأکید دارند. مطالبه اصلی مردم، اتمام سریع‌تر پروژه‌ها برای کاهش سد معبر و ترافیک ناشی از عملیات عمرانی است.

در حال حاضر، شهرداری قزوین اجرای ۲۰ طرح بزرگ عمرانی را با هدف توسعه شهری و ارتقای رفاه شهروندان به طور همزمان پیش می‌برد.