به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نماینده بوکس کشورمان در بازی های آسیایی جوانان امروز (پنج شنبه) در دیدار نهایی وزن ۷۵ کیلوگرم با لباس، دستکش و کلاه آبی به مصاف دیوربک مورودیلوئف از ازبکستان رفت و علیرغم نمایش خوب، اما در نهایت با رای داوران و پس از سه راند بازنده اعلام شد و دومین مدال نقره کاروان بوکس ایران را به دست آورد.

تیم بوکس جوانان ایران در این مسابقات با کسب ۲ مدال نقره و ۲ برنز در بخش پسران و ۲ مدال برنز در بخش دختران به کار خود در بازی های آسیایی جوانان پایان داد.