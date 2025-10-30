بر اساس پیش‌ بینی ها، امسال از سطح ۶۵۰ هکتار از باغات خلیل آباد، حدود ۱۲ هزار تن انار برداشت می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی خلیل‌ آباد گفت: خشکسالی و سرمای بهاره تولید محصول انار را در این شهرستان ۳۰ درصد کاهش داده است.

محمود شبان با اشاره به آغاز برداشت انار از سطح ۶۵۰ هکتار از باغ های این شهرستان اظهار داشت: بیشترین باغ‌ های انار خلیل آباد در بخش مرکزی و دهستان رستاق، به‌ ویژه در روستاهای نقاب و میرآباد قرار دارد.

وی با پیش‌ بینی برداشت حدود ۱۲ هزار تن انار از باغ های خلیل آباد خاطرنشان کرد: با وجود استمرار خشکسالی و کاهش منابع آب، همچنان کیفیت انار خلیل‌ آباد در سطح بالایی قرار دارد و بخش قابل‌ توجهی از محصول برداشت‌ شده به کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه، کره جنوبی و ژاپن صادر می‌ شود.

شبان درباره تنوع ارقام انار در خلیل‌ آباد بیان کرد: رقم غالب انار شهرستان، خزر است که از کیفیت بسیار بالا و بازارپسندی قابل‌ توجهی برخوردار است و علاوه بر آن، ارقام دیگری همچون شیشه‌ کپ، قند و شهوار، رباب و واندرفول نیز در باغ‌ های شهرستان کشت می‌ شود.

وی افزود: انارهای تولیدی خلیل‌ آباد علاوه بر عرضه در بازار داخلی، در صنایع تبدیلی نیز کاربرد گسترده‌ ای دارند و از آن محصولات متنوعی مانند رب انار، آب انار، لواشک و مربای انار تولید می‌ شود.