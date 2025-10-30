به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی در نشست ۱۳ آبان روایت مقاومت، استقلال و رویارویی با استکبار که با حضور جمعی از علما و فضلا در سالن اجتماعات دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد با تحلیل وقایع این روز گفت: تا قبل از این واقعه، شخصی در دنیا جرات ایستادن در برابر آمریکا را نداشت، اما ۱۳ آبان به نماد قدرت ستیزی ملت ایران در دنیا تبدیل شد.

وی با اشاره به آیاتی از سوره آل عمران وجه مشترک واقعه تاریخی ۱۳ آبان با استکبار ستیزی را در مقاومت دانست و افزود: توجه عملی به آیات قرآن کریم و سیره اهل بیت (س) در موضوع مقابله با دشمنان اسلام، توجه به مباحث عقلانی و تجربه تاریخی همواره راه تسلیم و شکست در برابر دشمنان را به روی ملت ایران بسته است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه بر اساس آموزه‌های دینی امکان ندارد روزی بیاید که جبهه حق دشمن نداشته باشد، چون جنگ همیشگی باطل با حکمرانی سیاسی اسلام بوده افزود: مادامی که ما در جنگ شناختی شکست نخورده‌ایم پیروز میدان خواهیم بود.

وی جنگ شناختی را میدان اصلی نبرد امروز دشمنان با مردم ایران اسلامی دانست و با اشاره به اینکه دشمن در شرایط کنونی و پس از ۴۰ سال تلاش و اجرای ترفند‌های جنگ تحمیلی ۸ساله و ۱۲ روزه، فشار اقتصادی، تهاجم‌های فرهنگی از جمله زن زندگی آزادی، تلاش برای جدایی جوانان و مردم از ولایت درگیر جنگ شناختی با ملت ایران شده گفت: نبرد امروز جبهه استکبار با ملت‌های مومن، تسلط بر ذهن و قلب‌هاست و دشمن زمانی پیروز می‌شود که ذهن جوانان را تسخیر کند.

حجت الاسلام حاجی صادقی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه ملت ایران اسلامی، هزینه ایستادگی و مقاومت را به مراتب کمتر از هزینه سازش دانست و افزود: عصبانیت امروز دشمن شکست آنها در برابر اتحاد مقدس و مثال زدنی ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود که بعد از آن وارد عرصه جنگ شناختی شد.