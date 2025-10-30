به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: طرح ملی کارورزی و حمایت‌های بیمه‌ای از کارفرمایان با تخصیص سهمیه‌ای شامل ۱۶۰ نفر کارورز، ۱۱۲ نفر مشوق بیمه‌ای و ۲۲۰ نفر یارانه دستمزد در این استان به اجرا درآمد ،اجرای این طرح در استان فرصتی است تا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ضمن کسب تجربه عملی در محیط کار، زمینه اشتغال پایدار خود را فراهم کنند و از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی از مشوق‌های حمایتی دولت برخوردار شوند.

علی دهقانی با بیان اینکه طرح کارورزی در چارچوب سیاست‌های دولت برای توسعه اشتغال و مهارت‌افزایی جوانان به اجرا درآمده است، اظهار کرد: تمامی فارغ‌التحصیلان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر تا سن ۳۵ سال (برای آقایان با احتساب دوره خدمت سربازی) می‌توانند با مراجعه به سامانه almp.mcls.gov.ir در این طرح ثبت‌نام کنند.

این مقام مسئول، شرط اصلی پذیرش متقاضیان را نداشتن سابقه بیمه تأمین اجتماعی و اشتغال به‌عنوان شغل اول دانست و افزود: دوره کارورزی سه‌ماهه است و در پایان این دوره، مبلغ شش میلیون تومان به حساب کارورز واریز می‌شود.

وی ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که دارای مجوز رسمی و کد بیمه تأمین اجتماعی هستند، می‌توانند به ازای هر دو نفر نیروی بیمه‌شده، یک کارورز جذب کنند و ثبت‌نام کارفرمایان نیز از طریق همان سامانه انجام می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی تصریح کرد: پس از پایان دوره سه‌ماهه کارورزی، کارفرمایانی که افراد کارورز را به استخدام خود درمی‌آورند، به مدت یک‌سال از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف خواهند بود و سهم بیمه توسط دولت پس از تأیید پرداخت حق بیمه، به حساب آنان واریز می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: کارورزان می‌توانند دوره کارورزی را در یک کارگاه و دوره استفاده از مشوق بیمه‌ای را در کارگاه دیگری طی کنند، به شرط آنکه کارفرما در طول این مدت تعدیل نیرو نداشته باشد.

دهقانی همچنین به اجرای طرح یارانه دستمزد در استان اشاره کرد و گفت:در قالب این طرح، فارغ‌التحصیلان از مقطع کاردانی به بالا که فاصله فارغ‌التحصیلی آنان بیش از دو سال نباشد و فاقد سابقه بیمه باشند، می‌توانند مشمول یارانه دستمزد شوند و براساس شرایط، ۲۵ تا ۳۵ درصد حقوق و مزایای آنان به مدت یک‌سال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارفرما پرداخت خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی بیان کرد: زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبود یافته، افراد دارای معلولیت جسمی یا ذهنی و زندانیان آزاد شده نیز بدون محدودیت سنی می‌توانند از مزایای این طرح استفاده کنند.

به گفته وی، اجرای این برنامه‌ها با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و گسترش عدالت اجتماعی در دستور کار دولت قرار گرفته است.