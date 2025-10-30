یکی از فعالان فرهنگی شهرستان درگزین، با تألیف دو کتاب شعر به زبان ترکی، گامی ارزشمند در جهت حفظ و احیاء زبان و ادبیات ترکی برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، «اسماعیل مرادی مشق» با تالیف کتاب‌های «یاشیل آجیلار» و «قاقالوخ» که حاوی اشعاری به زبان ترکی هستند، علاقه و دغدغه عمیق خود را نسبت به فرهنگ و زبان بومی منطقه نشان داده است.

این اقدام، ضمن غنای بخشیدن به فضای فرهنگی شهرستان درگزین، می‌تواند به عنوان عاملی مؤثر در تشویق نسل جوان به مطالعه و توجه به هویت محلی و زبان ترکی مورد استقبال قرار گیرد.

انتشار این کتب، بازتاب‌های مثبتی را در میان علاقه‌مندان به ادبیات و فرهنگ منطقه به همراه داشته است.