ممنوعیت واردات، عامل انحصار در بازار چینی و بلور
نائب رئیس اتحادیه تهیهکنندگان و فروشندگان چینی و بلور تهران ممنوعیت واردات را عامل ایجاد انحصار و افزایش قیمت کالای تولید داخل دانست و گفت: با آزاد شدن واردات، علاوه بر ایجاد انسجام در بازار، جلوی قاچاق کالا نیز گرفته میشود.
آقای حسین حیدریه، نائب رئیس اتحادیه تهیهکنندگان و فروشندگان چینی و بلور تهران، در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما
، با اشاره به فعالیت ۵ هزار و ۸۰۰ واحد تجاری و اداری در بازار شوش تهران افزود: مردم از کالای داخلی استقبال میکنند اما مشکل اصلی این است که تولیدکنندگان مشخصات کالای خود را ثبت نمیکنند و همین امر باعث ایجاد ابهام برای مصرفکنندگان میشود.
حیدریه ادامه داد: برخی کسبه سودجو با ثبت نشانهای خارجی، کالای داخلی را به نام کالای خارجی میفروشند و شکایاتی در این زمینه به اتحادیه ارائه شده است.
نائب رئیس اتحادیه تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که در کنار حمایت از کالای داخلی، واردات نیز آزاد شود. نبود واردات باعث ایجاد انحصار در تولید داخل و نوسان قیمتها میشود. تولیدکنندگان بارها قیمت کالاهایشان را افزایش میدهند، حتی اگر بخش زیادی از مواد اولیه از داخل تأمین شود.
به گفته نائب رئیس اتحادیه تهیهکنندگان و فروشندگان چینی و بلور تهران؛ مشکلاتی مانند ناترازی انرژی نیز از جمله دلایل مطرحشده توسط تولیدکنندگان برای افزایش قیمت بوده است.
حیدریه در پایان گفت: اگر مصرفکنندگان مجبور به خرید کالای انحصاری داخلی شوند و واردات آزاد نباشد، قاچاق کالا افزایش مییابد. آزادسازی واردات تولیدکنندگان را ملزم میکند تا محصولات خود را مطابق با فناوریهای روز دنیا تولید کنند.