امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تولید انرژی بدون وابستگی به برق و گاز شهری با فناوری بیوگاز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۸- ۱۷:۳۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خرید سهام سهامداران بانک آینده آغاز شد
خرید سهام سهامداران بانک آینده آغاز شد
۱۴۰۴-۰۸-۰۶
مقاومت در همه میدان‌ها، هک حساب صهیونیست‌ها
مقاومت در همه میدان‌ها، هک حساب صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۰۶
بازدید رئیس مجلس از جشنواره همام، ویژه آثار هنرمندان توان یاب
بازدید رئیس مجلس از جشنواره همام، ویژه آثار هنرمندان توان یاب
۱۴۰۴-۰۸-۰۵
تشدید بحران روانی در میان نظامیان صهیونیست
تشدید بحران روانی در میان نظامیان صهیونیست
۱۴۰۴-۰۸-۰۷
خبرهای مرتبط

نفتِ پنهان در مزارع

شناسایی۱۴۰ فرصت سرمایه گذاری در صنعت آب و فاضلاب

صرفه‌جویی ماهانه ۱۲۴ میلیون مترمکعب گاز با توسعه تجدیدپذیر‌ها

برچسب ها: تولید انرژی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 