معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه کشور عمان از دیدار و رایزنی مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در این کشور خبر داد.

به گزارش وزارت خارجه عمان، معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان برای برگزاری یازدهمین دور رایزنی‌های سیاسی بین دو کشور به این کشور سفر کرده است.

وزیر خارجه عمان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به دیدار با تخت روانچی نوشت: از دیدار با معاون سیاسی وزیر خارجه ایران خرسند شدم. ما در مورد روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن گفت‌و‌گو کردیم، در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردیم و بر حمایت خود از حل و فصل مناقشات از طریق گفت‌و‌گو و روش‌های مسالمت‌آمیز تأکید مجدد نمودیم.