به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، استاندار گیلان امروز به مناسبت روز ملی محیط‌بان با حضور در پاسگاه محیط‌بانی روستای سلکه صومعه سرا، با محیط‌بانان استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این دیدار صمیمانه با هدف تجلیل از تلاش‌های محیط‌بانان گیلان در پاسداری از طبیعت و منابع خدادادی استان برگزار شد.

استاندار گیلان در این دیدار با تبریک روز ملی محیط‌بان گفت: محیط‌بانان در خط مقدم حفاظت از محیط زیست قرار دارند و با وجود سختی‌های فراوان، با عشق، ایمان و تعهد از سرمایه‌های طبیعی استان صیانت می‌کنند.

هادی حق شناس با اشاره به جایگاه مهم گیلان در تنوع زیستی کشور افزود: حفظ جنگل‌ها، تالاب‌ها و زیستگاه‌های طبیعی گیلان مرهون فداکاری محیط‌بانانی است که با کمترین امکانات و نهایت تعهد، در مسیر حفاظت از طبیعت گام برمی‌دارند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از محیط‌بانان گفت: باید با ارتقای تجهیزات، آموزش‌های تخصصی و حمایت‌های اجتماعی، شرایط لازم برای انجام مأموریت‌های آنان را فراهم کرد تا بتوانند با آرامش خاطر به وظیفه خطیر خود ادامه دهند.

استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست به معنای پاسداری از آینده نسل‌های بعدی است، افزود:اگر امروز جنگل‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌های گیلان را حفظ کنیم، در واقع امنیت زیستی، اقتصادی و اجتماعی استان را تضمین کرده‌ایم.

هادی حق شناس با اشاره به رویکرد حمایتی دولت افزود: دولت از برنامه‌هایی پشتیبانی می‌کند که به پایداری منابع طبیعی و کاهش تخریب محیط‌زیست منجر شود و در این مسیر، نقش محیط‌بانان بسیار تعیین‌کننده است.

وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی زیست‌محیطی گفت:توسعه پایدار تنها در سایه مشارکت مردمی و نهادینه‌شدن فرهنگ حفاظت از طبیعت ممکن است و این فرهنگ باید از سنین کودکی آموزش داده شود.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ضمن حمایت از محیط‌بانان، در اجرای طرح‌های آموزشی، پژوهشی و نظارتی با اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همکاری مؤثر داشته باشند تا گیلان همواره سبز، زیبا و سرزنده باقی بماند.

استاندار گیلان همچنین در این دیدار با اهدای گل، از زحمات و خدمات محیط‌بانان گیلانی تجلیل کرد.