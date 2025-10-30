طرح کالابرگ الکترونیکی، گامی در مسیر ارتقاء قدرت خرید خانوار‌های ایرانی؛ طرحی که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود.

طرح کالابرگ الکترونیک ، طرحی برای ارتقاء قدرت خرید مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، طرح کالابرگ الکترونیکی، گامی در مسیر ارتقاء قدرت خرید خانوارهای ایرانی؛ طرحی که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود.

در این طرح دولت تلاش کرده با استفاده از زیرساخت‌های فناورانه، یارانه کالاهای اساسی را به‌صورت هدفمندتر و مؤثرتر در اختیار مردم قرار دهد.

بسیاری از شهروندان اجرای این طرح آن را گامی مثبت در جهت تأمین معیشت می‌دانند. اما پیشنهاداتی هم برای بهبود کیفیت اجرا، افزایش تنوع کالاها و سهولت دسترسی در فروشگاه‌ها دارن

کالابرگ الکترونیکی، اگرچه هنوز در مسیر تکامل است، اما می‌تواند الگویی نوین برای حمایت هوشمند از معیشت مردم باشد.

بر اساس اعلام مسئولان، قرار است در ماه‌های آینده تغییراتی در نحوه اجرای این طرح اعمال شود تا پوشش‌دهی آن گسترده‌تر و کارآمدتر شود.