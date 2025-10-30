به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سبحان حکیمی که صبح امروز نماینده تایلند را شکست داده بود در مرحله نیمه نهایی رقابت های جودو بازی های آسیایی جوانان به رقیب ازبکستانی باخت و به جدول شانس مجدد راه یافت.

وی دقایقی پیش و با شکست دادن علی الجدی از کویت موفق شد نشان برنز مشترک را کسب کند.

حکیمی در ابتدا با امتیاز وازاری پیش افتاد و در ادامه رقیب خود را ایپون کرد.

در دیگر دیدار رده‌بندی این وزن نماینده هند جودوکار اردنی را شکست داد و به نشان مشترک برنز رسید.

گفتنی است در این وزن نماینده ازبکستان با شکست جودوکاری از قزاقستان مدال طلا را بر گردن آویخت.