به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به‌مناسبت فرارسیدن روز بسیج دانش‌آموزی، با حضور فرمانده سپاه فتح استان از مادر شهیدان سید غلام و سید علی منصورزاده، دو شهید دانش‌آموز دوران دفاع مقدس، تجلیل به‌عمل آمد.

در این مراسم، فرمانده سپاه فتح استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، ایثار و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا را الگویی ماندگار برای نسل امروز دانست و گفت: تربیت چنین فرزندانی در دامن مادران مؤمن و انقلابی، نماد بصیرت و ایمان در جامعه اسلامی ماست.

شهید سید علی منصورزاده، متولد یکم مهرماه ۱۳۴۷ در روستای ده برآفتاب از توابع شهرستان بویراحمد، در تاریخ چهارم دی‌ماه ۱۳۶۳ در منطقه مهاباد بر اثر اصابت گلوله به دست نیرو‌های بعثی عراق به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

برادرش، شهید سید غلام منصورزاده نیز که هفتم شهریورماه ۱۳۴۲ در همان روستا چشم به جهان گشوده بود، در تاریخ نهم آذرماه ۱۳۶۰ در منطقه بستان بر اثر اصابت ترکش به سر به شهادت رسید.