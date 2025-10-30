به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برانکو ایوانکوویچ با اعلام خبر بازنشستگی خود از دنیای مربیگری گفت: مربیگری دیگر بس است و می‌خواهم از این به بعد در کنار خانواده باشم.

برانکو در زمستان سال جاری ۷۲ ساله می‌شود. او با کرواسی به عنوان مربی عنوان سوم جام جهانی را کسب کرد و در جام جهانی آلمان روی نیمکت ایران نشست. برانکو همچنین با پرسپولیس به ۳ عنوان قهرمانی لیگ برتر، یک قهرمانی جام حذفی، ۳ قهرمانی سوپرجام و یک فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید.