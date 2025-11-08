کانون زنان بازرگان زنجان تشکلی که با مشارکت بیش از ۵۰ بانوی کارآفرین، حدود ۸ درصد واحد‌های صنعتی استان را تأسیس و ۱۵ درصد را مدیریت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کاری شو امروز روایتگر تیمی است که بانوان در آن نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

کانون زنان بازرگان استان زنجان که پنج سال از فعالیتش می‌گذرد، تلاش می‌کند مسیر رشد و توانمندسازی بانوان کارآفرین را هموار کند و سهم بانوان را در اقتصاد استان افزایش دهد.

این تیم متشکل از بانوان تأثیرگذار حوزه اقتصاد است که با تشکیل همایش‌ها، ستاد‌های رفع موانع، دوره‌های آموزشی و کمیسیون‌های تخصصی، چالش‌های پیش روی بانوان کارآفرین را شناسایی و پیگیری می‌کند.

کانون زنان بازرگان هر سال علاوه بر رفع مشکلات، بستری را فراهم می‌کند تا ایده‌های خلاقانه بانوان وارد صنعت شود.

هم‌اکنون نزدیک به ۸ درصد واحد‌های صنعتی استان توسط بانوان راه‌اندازی و حدود ۱۵ درصد از واحد‌ها توسط بانوان مدیریت می‌شود.

فعالیت این تشکل منجر به رفع مشکلات ۳۰ مجموعه کوچک و بزرگ شده و به تسهیل فعالیت بازرگانی بیش از ۵۰ بانوی کارآفرین کمک کرده است.