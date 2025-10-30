دومین المپیک فناوری ۲۰۲۵ با رقابت گروه‌ها در شش حوزه از جمله هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، پهپاد، ربات‌های جنگجو، امنیت سایبری و اینترنت اشیا برگزار شد و گروه‌های برتر هر بخش معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم اختتامیه دومین المپیک فناوری ۲۰۲۵، گروه‌های برتر در شش حوزه تخصصی معرفی شدند.

برترین‌های رقابت هوش مصنوعی

در لیگ پردازش داده، گروه «پرشیا مایند» عنوان نخست را کسب کرد، گروه «زد پلاس آر» دوم شد و گروه «ابوریحان» به مقام سوم دست یافت.

در لیگ پردازش متن، گروه «نوبادیز» مقام اول را از آن خود کرد، گروه «اوپن تو ورک» دوم شد و گروه «کورتکس» در جایگاه سوم قرار گرفت.

در لیگ پردازش تصویر نیز گروه «ما» رتبه نخست را کسب کرد و گروه‌های «دیدبان هوشمند» و «آیرا ساینس» به ترتیب دوم و سوم شدند.

برترین‌های رقابت پهپاد

در رقابت‌های پهپادی، گروه‌های «هورایزن یو. اِی. اِس»، «دوتریوم» و «شهید هادی» به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

برترین‌های رقابت برنامه‌نویسی

در لیگ پایتون و جنگو، گروه «پاندورا» اول شد، گروه «کُدِک» دوم و گروه «جَنگورو» سوم شد.

در لیگ گولَنگ، گروه «اسنپ‌باکس» قهرمان شد و گروه‌های «فِیلِرز» و «برنامه‌نویسان دیوانه» به ترتیب دوم و سوم شدند.

در لیگ فرانت‌اند نیز گروه‌های «فرانت‌اند»، «پت و مت» و «کُد و تنبل» مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در لیگ الگوریتم، گروه «جوجه‌کباب» قهرمان شد و گروه‌های «فونیکس» و «۶۷ درصد دِی‌کِر» دوم و سوم شدند.

برترین‌های رقابت ربات‌های جنگجو

در لیگ ربات‌های سنگین‌وزن، گروه «دیاکو» قهرمانی سال گذشته خود را تکرار کرد. گروه «گاندو» نایب‌قهرمان شد و گروه «علم و صنعت» در جایگاه سوم ایستاد.

در بخش ربات‌های سبک‌وزن میز، گروه «گلومک سازه نصر» قهرمان شد.

در بخش ربات‌های دانش‌آموزی نیز گروه‌های «اردیبهشت»، «اِی‌تی‌اِچ‌مایرا اِس‌اِف» و «فناور یک» رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

برترین‌های رقابت امنیت سایبری

در لیگ حمله و دفاع، گروه «اف ۱۲» عنوان نخست را به‌دست آورد، گروه «دَبلیو تی اِن» دوم شد و گروه «دات» سوم شد.

در لیگ سخت‌افزار نیز گروه‌های «اف ۱۲»، «دیجی‌بویز» و «دات» به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رقابت «فتح پرچم برق‌آسا» نیز شرکت‌کنندگان پاکستانی «علی تقی واجد»، «محمد حسن فَراز» و «عثمان عبدالْحلیم» به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

برترین‌های رقابت اینترنت اشیا

در رقابت اینترنت اشیا نیز گروه «هدف» عنوان نخست را کسب کرد، گروه «نووبز» دوم شد و گروه «اسمارت وان» در جایگاه سوم قرار گرفت.