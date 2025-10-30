با امضای تفاهم‌ نامه‌ ای میان کمیته امداد و شرکت عمران شهر جدید بینالود، زمینه اجرای نیروگاه خورشیدی ۴ مگاواتی برای توانمندسازی مددجویان فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،‌ رئیس کمیته امداد بخش احمدآباد گفت: بر اساس این توافق، شرکت عمران بینالود، ۱۲ هکتار زمین را برای احداث نیروگاه خورشیدی به کمیته امداد واگذار کرد.

عباس کیان خواه افزود: درآمد حاصل از فروش برق این نیروگاه، صرف حمایت از خانواده‌ های کم‌ درآمد تحت پوشش کمیته امداد در بخش احمدآباد خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی مددجویان اعلام کرد: از ۱۰۱۵ خانوار تحت پوشش، بیش از ۷۵۰ خانوار در دهک اول درآمدی قرار دارند و با فقر شدید دست و پنجه نرم می‌ کنند.

کیان خواه اجرای این طرح را گامی مؤثر در ایجاد درآمد پایدار و بهبود شرایط زندگی این خانواده‌ ها دانست.

مرتضی علیزاده مقدم، مدیرعامل شرکت عمران بینالود، نیز این همکاری را نمادی از مسئولیت اجتماعی شرکت متبوعش خواند و ابراز امیدواری کرد که این طرح در راستای توسعه پایدار و کاهش فقر در منطقه مؤثر واقع شود.

بر اساس اعلام مقامات، عملیات اجرایی این طرح پس از تکمیل مراحل فنی و دریافت مجوزهای لازم آغاز خواهد شد.