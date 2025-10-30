پخش زنده
امروز: -
رویداد ملی ایلام ایران، هلیلان ایلام از امروز آغاز شده است و تا فردا ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رویداد ملی ایلام ایران، هلیلان ایلام با محوریت معرفی ظرفیتها و پیگیری مطالبات مردم در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در صدر برنامههای صدا و سیمای مرکز ایلام قرار گرفته است.
این رویداد با حضور گروههای تولیدی صدا و سیما در قالب ویژه برنامههای رادیویی، تلویزیونی و خبری؛ به انعکاس ظرفیتها و پیگیری مشکلات و مطالبات مردم با حضور مسئولان مختلف استان میپردازد.