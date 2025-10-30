معاون اجرایی رئیسجمهور؛
بانک ها به وظیفه خود در سرمایه گذاری و حمایت از تولید عمل کنند
قائم پناه در نشست با مدیران عامل بانکهای خوزستان بر لزوم بازگشت بانکها به وظیفه اصلی خود که حمایت از تولید و سرمایه گذاری در این حوزه است، تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، نشست معاون اجرایی رئیسجمهور با مدیران عامل بانکهای خوزستان با حضور محمدرضا موالی زاده، استاندار، جمعی از مدیران بانکی و رؤسای دستگاههای اقتصادی برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مهمی از جمله انتقال حساب شرکتهای بزرگ به استان و پرداخت سریعتر تسهیلات مصوب سفر ریاستجمهوری به خوزستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور نیز در این نشست با تأکید بر لزوم بازگشت بانکها به وظیفه اصلی خود در حمایت از تولید گفت: بانکها باید مشخص کنند چه میزان از منابع خود را میتوانند به پرداخت تسهیلات در استان اختصاص دهند، وام یعنی سرمایهگذاری در تولید، نه بنگاهداری. هر بانکی که وارد بنگاهداری شده، شکست خورده است؛ همانطور که نمونه اخیر آن در مورد یکی از بانکها مشاهده شد.
وی با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهور به خوزستان افزود: براساس برنامه دولت، یازده همت تسهیلات برای ۲۴۷ طرح در نظر گرفته شده است، اما روند پرداختها رضایتبخش نیست و اجرای مصوبات با تأخیر مواجه شده است، بخشی از این تأخیر به ضعف در معرفی طرحها از سوی دستگاههای استانی بازمیگردد که باید جبران شود.
محمدرضا موالی زاده در این نشست با اشاره به سفر دو روزه معاون اجرایی رئیسجمهور به استان و بازدید از طرحها و پروژههای عمرانی و اقتصادی، اظهار داشت: در جریان این سفر، از نزدیک ظرفیتها و مشکلات استان مورد بررسی قرار گرفت. در کنار زحمات ارزشمند بانکها، متأسفانه کمکاریهایی نیز وجود داشته است که نیاز به اصلاح دارد.
وی افزود: براساس مصوبات دولت و مصوبه سفر رئیسجمهور، یازده و نیم همت (۱۱.۵ هزار میلیارد تومان) تسهیلات برای طرحهای اقتصادی استان خوزستان در نظر گرفته شده بود، اما برخی بانکها تاکنون در پرداخت این تسهیلات کوتاهی کردهاند. این موضوع بسیار مهم است و باید با جدیت پیگیری شود.
موالی زاده با انتقاد از خروج منابع مالی استان توسط برخی بانکها گفت: بانکهایی که منابع خود را از استان خارج میکنند، نمیتوانند در زمان نیاز از ما انتظار حمایت داشته باشند، همچنین برخی بانکهای خصوصی نیز خود را خارج از تعهدات استانی میدانند، در حالی که باید در مسیر توسعه استان نقشآفرینی کنند.
در ادامه، ضیایی، رئیس صندوق کارآفرینی امید کشور نیز با اشاره به نقش این صندوق در توسعه مناطق محروم، بیان داشت: صندوق کارآفرینی امید با هدف گسترش نظام مالی خرد و حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک فعالیت میکند.
وی میگوید: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ هزار طرح اشتغالزا با ارزش بیش از ۷۱ هزار میلیارد ریال در کشور اجرا شده و در خوزستان نیز تاکنون ۶۷ صندوق خرد روستایی تأسیس و حمایت شده است.
در پایان این نشست، مقرر شد بانکها و دستگاههای مرتبط با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری، برنامه زمانبندی اجرای کامل مصوبات سفر ریاستجمهوری را تدوین و تا پایان سال جاری گزارش پیشرفت طرحها را ارائه کنند.