به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اگر این روز‌ها از محوطه ایستگاه مترو کیانشهر گذر کنید، مجموعه‌ای از رنگ و نقش‌های متفاوت چشم شما را به تماشا دعوت می‌کند. این نمایشگاه که «نقطه نقاشیخط» نام دارد، در هفته پایانی مهرماه و به مناسبت هفته ملی خوشنویسی گشایش یافت و تماشای آثار تا ۱۰ آبان که روز جهانی شهر نام دارد، ادامه خواهد داشت.

عظیم فلاح، هنرمند خوشنویس و مدیر برگزاری نمایشگاه «نقطه نقاشیخط» در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهمترین رسالت هنر را مشارکت در امور اجتماعی دانست و گفت: چندین سال است که جامعه هنری جهان، از هنر فردی و درون آتلیه‌ای فاصله گرفته‌اند و هنرشان را به دغدغه‌های اجتماعی آمیخته‌اند.

وی افزود: نمایشگاه «نقطه نقاشیخط» که با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، در ایستگاه مترو کیانشهر برپا شده، فرصتی فراهم کرده تا آثار هنری در میان مردم نمایش داده شوند و نشان دهیم که هنر‌های تجسمی مخاطب خاص ندارد و عموم مردم می‌توانند از این آثار دیدن کنند.

این هنرمند نقاشیخط کار یکی دیگر از اهداف برگزاری این نمایشگاه را هویت سازی محلات برشمرد و گفت: شاید خیلی از ما از ظرفیت‌هایی که در اطراف و یا میان دوستان و آشنایانمان وجود دارد مطلع نباشیم؛ قطعا بسیاری از مردم محله کیانشهر هم از حضور هنرمندان برجسته و چهره‌های شاخص نقاشیخط در محله شان مطلع نیستند؛ لذا برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی موجب آشنایی مردم با هنرمندانشان می‌شود.

وی ادامه داد: هویت سازی شعار همیشگی مدیران شهری از گذشته تاکنون بوده است؛ باید محلات هویت داشته باشند تا شهر به صورت یکپارچه رخت فرهنگ و اصالت بر تن کند. با توجه به موفقیت‌ها و فعالیت‌های پیاپی هنرمندان تجسمی محله کیانشهر که همواره براساس دغدغه‌های اجتماعی شکل گرفته و هیچ گاه این هنرمندان هنر را از رسالت‌های شهروندی خود جدا نکرده‌اند، شعار «کیانشهر، هنرشهر» را انتخاب کردیم تا با همکاری شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۱۵، در راستای تحقق این شعار، ویژه برنامه‌های متعدد هنری برنامه ریزی و اجرا کنیم.

عظیم فلاح یادآور شد: در «کیانشهر، هنرشهر»، هنر صرفا یک زبان برای بیان مسائل است. هنری که از مطالبات مردم می‌گوید، از مسئولین مطالبه می‌کند و در نهایت برای حال خوب در جامعه به کار گرفته می‌شود.

گفتنی است نمایشگاه نقطه نقاشیخط تا ۱۰ آبان در نگارگذر مترو کیانشهر میزبان علاقه‌مندان است.