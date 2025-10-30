پخش زنده
امروز: -
ظرفیتهای و توانمندیهای پایگاهها برگزیده سپاه شهرستان باروق در نمایشگاه اسوه در معرض دیده عموم قرار گفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ظرفیتهای و توانمندیهای پایگاهها برگزیده سپاه شهرستان باروق در نمایشگاه اسوه در معرض دیده عموم قرار گفته است.این نمایشگاه با حضور مسئولان و بسیجیان پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان باروق افتتاح شد.
سرهنگ حبیبی فرمانده سپاه شهرستان باروق گفت: در این نمایشگاه دستاوردها و تولیدات بسیجیان در زمینههای مختلف در معرض دید عموم قرار گرفته و با تخفیف ویژه به فروش گذاشته شده است.
این نمایشگاه به مدت سه روز برای بازدید عموم دایر خواهد بود.