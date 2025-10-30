بسیج سازندگی، پیش‌قراول آبادانی و محرومیت زدایی

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز مهاباد، دبیرقرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی آذربایجان‌غربی در سفری یک‌روزه به سردشت و در جریان بازدید از چندین طرح تولیدی و اشتغال‌زایی گفت: بسیج سازندگی سردشت امسال با پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال وام، برای ۱۰۰ نفر فرصت اشتغال ایجاد کرده است.

به گفته سرهنگ امیرحسین احمدپور، اجرای طرح‌های تولیدی و حمایتی در مناطق مختلف آذربایجان غربی، نمونه‌ای از تلاش‌های سپاه برای ایجاد اشتغال و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی است.

وی در ادامه، رفع موانع تولید و تأمین مواد اولیه واحد‌های اقتصادی را از اولویت‌های بسیج سازندگی با همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی دانست.

دراین بازدید، همچنین آخرین وضعیت واحد‌های تولیدی و موانع پیش‌روی کارآفرینان در بخش‌های مختلف ازجمله دامپروری، صنایع تبدیلی و مشاغل خانگی مورد بررسی قرار گرفت.

بسیج سازندگی در سال‌های اخیر با مشارکت در اجرای طرح‌های کوچک و متوسط تولیدی، زمینه اشتغال صد‌ها نفر از جوانان سردشت را فراهم کرده است.