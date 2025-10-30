پخش زنده
امروز: -
بسیج سازندگی سردشت امسال با پرداخت۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات، برای ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز مهاباد، دبیرقرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی آذربایجانغربی در سفری یکروزه به سردشت و در جریان بازدید از چندین طرح تولیدی و اشتغالزایی گفت: بسیج سازندگی سردشت امسال با پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال وام، برای ۱۰۰ نفر فرصت اشتغال ایجاد کرده است.
به گفته سرهنگ امیرحسین احمدپور، اجرای طرحهای تولیدی و حمایتی در مناطق مختلف آذربایجان غربی، نمونهای از تلاشهای سپاه برای ایجاد اشتغال و تقویت زیرساختهای اقتصادی است.
وی در ادامه، رفع موانع تولید و تأمین مواد اولیه واحدهای اقتصادی را از اولویتهای بسیج سازندگی با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی دانست.
دراین بازدید، همچنین آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و موانع پیشروی کارآفرینان در بخشهای مختلف ازجمله دامپروری، صنایع تبدیلی و مشاغل خانگی مورد بررسی قرار گرفت.
بسیج سازندگی در سالهای اخیر با مشارکت در اجرای طرحهای کوچک و متوسط تولیدی، زمینه اشتغال صدها نفر از جوانان سردشت را فراهم کرده است.