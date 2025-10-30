به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان می‌گوید: با تعامل سازنده دستگاه‌های نظارتی و قضایی وساماندهی و تعیین تکلیف پرونده ها، خروج کالا از انبار‌های اموال تملیکی استان مرکزی امسال رشد ۱۲۰ درصدی داشته است.

مهدی قربانی افزود: از ابتدای سال تا کنون ۵۱۲ پرونده قاچاق کالا، کالا‌های متروکه و ضبطی به انبار‌های اموال تملیکی استان ارجاع شده که در همین مدت ۶۷۸ پرونده تعیین تکلیف شده است.

او ادامه داد: علاوه بر ساماندهی، قفسه بندی، بیش از ۵ هزار ردیف کالا در سامانه سیات سازمان اموال تملیکی کشور به ثبت رسیده که امکان پیگیری، تعیین تکلیف کالا در هر نقطه از ایران وجود دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی هم گفت: از ابتدای سال تا کنون هزار و ۵۴۰ پرونده قاچاق از سوی دستگاه‌های نظارتی به شعب تعزیرات حکومتی استان مرکزی وارد شده است.

سعید نوراللهی افزود: در هفت ماهه امسال به هزار و ۴۸۰ فقره پرونده قاچاق در شعب تعزیرات حکومتی استان مرکزی رسیدگی شده است.

او ادامه داد: میزان جریمه صادر شده برای این پرونده‌ها ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است و میانگین رسیدگی به پرونده‌ها به ۶۰ روز کاهش یافته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی هم گفت: از ابتدای سال تا کنون ۴۹۳ میلیارد تومان کالای قاچاق از محور‌های مواصلاتی استان مرکزی کشف و ضبط شده است.سرهنگ محمد عقیل سلگی افزود: به منظور کشف و ضبط کالای قاچاق و برقراری امنیت در محور‌های مواصلاتی استان در هفت ماهه امسال ۳۸۸ دستگاه خودروی شوتی توقیف شد.