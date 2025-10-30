به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسین نوین که صبح امروز در رقابت‌های جودو بازی‌های آسیایی جوانان نماینده مغولستان را شکست داده و راهی نیمه نهایی شده بود به جودوکاری از قرقیزستان باخت و به جدول شانس مجدد راه یافت.

وی امشب مارگولان ژومابای از قزاقستان را با امتیاز کامل شکست داد و به نشان برنز مشترک در این وزن رسید.

دیگر نشان مشترک وزن منهای ۸۱ کیلوگرم پسران به مغولستان رسید.

گفتنی است جودوکار ازبکستانی با امتیاز کامل مقابل حریف قرقیزستان به پیروزی رسید و طلایی شد.