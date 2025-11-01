۲۳ مجتمع خدماتی جدید در زنجان در حال ساخت است و ۱۴ اخطار به دلیل نظارت‌ها صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره سرمایه‌گذاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: هم اکنون ۲۳ مجتمع جدید در مراحل ساخت قرار دارند که نویدبخش افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی در آینده نزدیک است.

کلانتری افزود: علاوه بر این، وضعیت ۴۴ مجتمع دیگر در مرحله استعلام برای اخذ مجوز‌های لازم پیگیری می‌شود و در حوزه حمل و نقل، سه پایانه بار فعال نیز تحت نظارت این اداره قرار دارد.

وی اضافه کرد: بر این اساس در ۶ ماهه اول سال جاری، نظارت بر شبکه گسترده مجتمع‌های خدماتی-رفاهی استان معطوف شده است که در حال حاضر استان دارای ۳۱ مجتمع فعال در حال بهره‌برداری است و به مسافران خدمات ارائه می‌دهند.

کلانتری با بیان اینکه تأکید اصلی عملکرد ۶ماهه اخیر، تشدید نظارت کیفی بر مجتمع‌ها بوده است، افزود: تیم‌های نظارتی اداره کل، در مجموع ۱۱۲ بازدید از مجتمع‌های در حال بهره‌برداری در محور‌های مختلف استان انجام داده‌اند.

وی اظهارداشت:همچنین، ۴۰ مجتمع در حال ساخت مورد بازدید قرار گرفتند تا از رعایت ضوابط فنی و مهندسی اطمینان حاصل شود.

کلانتری افزود: عملکرد مجتمع‌های فعال با دقت بیشتری دنبال شده و ۷۱ بازدید اختصاصی توسط کمیته ویژه نظارت صورت پذیرفته است.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان ادامه داد: در نتیجه این نظارت‌های مستمر شناسایی تخلفات‌بود و ین اقدامات منجر به صدور ۱۴ اخطار شد.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان خاطرنشان کرد:بازدید‌های مستمر از راه‌ها، مساجد و مجتمع‌های خدماتی-رفاهی در طول این مدت ۶ ماهه به عنوان بخشی از وظیفه ذاتی اداره برای ارتقای ایمنی و رفاه سفر‌ها صورت گرفته است.