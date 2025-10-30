استفاده از سربازان وظیفه به عنوان محیط‌بان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار رستگار گفت: با هماهنگی که با نیروی انتظامی کل کشور انجام شده، برخی سربازان وظیفه، خدمت خود را در مناطق حفاظت شده و به عنوان محیط‌بان به انجام می‌رسانند.

وی درباره افزایش ۵۸ درصدی کشف سلاح‌های غیرمجاز در جنگل‌ها هم افزود:اقدامات ما باعث شده تا در سال جاری کشف سلاح‌های غیرمجاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۸ درصد افزایش پیدا کند.