فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت:با هماهنگی که با نیروی انتظامی انجام شده برخی سربازان وظیفه، خدمت خود را در مناطق حفاظت شده میگذرانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار رستگار گفت: با هماهنگی که با نیروی انتظامی کل کشور انجام شده، برخی سربازان وظیفه، خدمت خود را در مناطق حفاظت شده و به عنوان محیطبان به انجام میرسانند.
وی درباره افزایش ۵۸ درصدی کشف سلاحهای غیرمجاز در جنگلها هم افزود:اقدامات ما باعث شده تا در سال جاری کشف سلاحهای غیرمجاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۸ درصد افزایش پیدا کند.