به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، حمیدرضا پیمانجو گفت: طرح حذف نقاط حادثه‌خیز تنگ پیرزال با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات جاده‌ای، با سرعت مطلوبی در حال اجراست.

وی افزود: این طرح با مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال و تحت نظارت اداره نگهداری ابنیه فنی راه حوزه معاونت راهداری در حال انجام است.

مدیرکل راهداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: مشخصات فنی این طرح شامل عملیات خاکبرداری به میزان ۴۰ هزار مترمکعب، خاک ریزی معمولی سه هزار مترمکعب، زیراساس ۸۰۰ مترمکعب، اساس ۷۰۰ مترمکعب، آسفالت‌ریزی ۴۵ هزار مترمربع، بتن‌ریزی شش هزار مترمکعب و احداث دیوار حائل به طول ۵۴ متر است.