ایمن سازی جاده سخت گذر و پرحادثه تنگ پیرزال
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح حذف نقطه حادثهخیز تنگ پیرزال با پیشرفت ۶۵ درصدی در حال اجراست.
وی افزود: این طرح با مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال و تحت نظارت اداره نگهداری ابنیه فنی راه حوزه معاونت راهداری در حال انجام است.
مدیرکل راهداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: مشخصات فنی این طرح شامل عملیات خاکبرداری به میزان ۴۰ هزار مترمکعب، خاک ریزی معمولی سه هزار مترمکعب، زیراساس ۸۰۰ مترمکعب، اساس ۷۰۰ مترمکعب، آسفالتریزی ۴۵ هزار مترمربع، بتنریزی شش هزار مترمکعب و احداث دیوار حائل به طول ۵۴ متر است.
وی با بیان اینکه صخرههای سخت و صعبالعبور تنگ پیرزال در برابر عزم راهداری تسلیم شدهاند، گفت: با تکمیل این پروژه، یکی از نقاط پرخطر استان کهگیلویه و بویراحمد حذف میشود و ایمنی کاربران جادهای در این مسیر بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.