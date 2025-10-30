به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس با اشاره به اینکه از شب گذشته بارش‌ها در گیلان آغاز شده است گفت:در این مدت لیسار تالش با ۴۴ میلیمتر، رودسر با ۳۳ میلی متر و آستارا با ۳۱ میلیمتر به ترتیب بیشترین بارش را به خود اختصاص دادند.

وی همچنین با بیان اینکه در شبانه روز گذشته، اسب وونی تالش با ۷ درجه سلسیوس و لوشان با دمای ۲۳ درجه سلسیوس سردترین و گرمترین شهر‌های استان بودندافزود :این سامانه بارشی صبح فردا از استان خارج می شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دمای فعلی رشت مرکز استان، ۱۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۱۰۰ درصد است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر هم امروز و فردا مواج و برای فعالیت‌های دریایی نامناسب است.