مانور پدافند شیمیایی برای اولین بار در استان زنجان با هدف ساماندهی و ایمنسازی مراکز پرخطر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسئول مراکز پرخطر و خطرزا در سازمان پدافند غیرعامل کشور در زنجان گفت: یکی از دغدغههای مهم سازمان پدافند غیرعامل، شناسایی و ساماندهی مراکز پرخطر در مجاورت مراکز جمعیتی است تا میزان خطرزایی این مراکز برای مردم و زیرساختهای اطراف کاهش یابد.
تقیپور در حاشیه دوره آموزشی پدافند غیرعامل در زنجان، افزود: بهدلیل توسعه نامتوازن شهری و صنعتی، برخی از مخازن نفتی و مراکز تولیدی در دل شهرها قرار گرفتهاند و این مسئله ریسک بالایی برای ساکنان و تاسیسات مجاور ایجاد کرده است.
به گفته او، بر اساس این دستورالعملها، ابتدا مراکز پرخطر شناسایی و در سه سطح «پرخطر»، «متوسط»، و «کمخطر» دستهبندی میشوند؛ افزود: در این راستا دو کارگروه ملی و استانی برای بررسی، انتقال یا ایمنسازی این مراکز تشکیل میشود.
مسئول مراکز پرخطر و خطرزا در سازمان پدافند غیرعامل کشور در زنجان با اشاره به موانع انتقال برخی از این مراکز گفت: در مواردی بهدلیل محدودیتهای فنی، تحریمی یا مالی امکان جابهجایی این مراکز وجود ندارد، ازاینرو برنامههای امنسازی فوری، میانمدت و بلندمدت برای کاهش آسیبپذیری اجرا میشود.
وی تصریح کرد: طرحهایی همچون کاهش آسیبپذیری، تداوم کارکرد، پاسخ اضطراری و مصونسازی بهعنوان زیرطرحهای حفاظت از زیرساختها در این مسیر تعریف شدهاند تا از تبدیل مراکز صنعتی به منشأ تهدید جلوگیری شود.