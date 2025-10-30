سخنگوی وزارت دفاع چین به آمریکایی‌ها هشدار داد: دامن زدن به تحرکات جدایی طلبانه در تایوان، بازی با آتش خطرناکی است که دامن‌گیر خودتان خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ جانگ شیائوگانگ در نشست خبری روز پنجشنبه در واکنش به برگزاری نشست مشترک آمریکا و تایوان موسوم به «کنفرانس صنایع دفاعی» به واشنگتن هشدار داد: فروش تسلیحات به تایوان و دامن‌زدن به تحرکات جدایی‌طلبانه در این جزیره، «بازی خطرناک با آتش» است که پیامد‌های آن دامنگیر ایالات متحده خواهد شد.

سخنگوی وزارت دفاع چین بابیان اینکه مقام‌های حزب دموکراتیک مترقی (DPP) تایوان با انگیزه‌های خودخواهانه، بی‌شرمانه درحال جلب رضایت واشنگتن به بهانه دفاع از منافع مردم است و با افزایش بی‌محابای هزینه‌های نظامی، این جزیره را به‌سوی فاجعه سوق می‌دهد، گفت: میزان خرید تسلیحات از آمریکا مهم نیست، زیرا آنها (تایوانی) نمی‌توانند موازنه قدرت نظامی در تنگه تایوان را تغییر دهند.

جانگ شیائو گانگ با هشدار به واشنگتن تاکید کرد: آمریکا باید حساسیت بالای موضوع فروش سلاح به تایوان و خطرات جدی آن را درک کرده و از بازی با آتش در مسائل مرتبط با منافع اساسی چین دست بردارد و به تعهد خود مبنی بر عدم حمایت از استقلال تایوان پایبند بماند.

سخنگوی وزارت دفاع چین در پایان تصریح کرد: ارتش ما با توانایی‌ها و ابزار‌های قابل‌اعتمادتر، هرگونه توطئه برای جدایی تایوان و مداخله خارجی را قاطعانه در هم خواهد شکست و از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چین به‌طور استوار دفاع خواهد کرد.

بر همین اساس جو فنگ‌لیان سخنگوی دفتر امور تایوان در شورای دولتی چین هم خطاب به آمریکایی‌ها تاکید کرد: تایوان بخشی از چین است و پکن هرگز اجازه نخواهد داد حزب حاکم تایوان با نیرو‌های خارجی تبانی کرده و جزیره را به «جهنم» تبدیل کند.

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که براساس نظرسنجی‌های نشریه‌های چینی از جمله گلوبال تایمز، میزان نارضایتی از لای چینگ‌ته رئیس‌جزیره تایوان افزایش یافته و برخی شهروندان در مورد اهداف واقعی این سخنرانی‌ها و برنامه‌ها تردید دارند.

چین، تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و با هرگونه اقدام جدایی طلبانه در این جزیره مخالف است. این درحالیست که اخیرا آمریکایی‌ها در بودجه دفاعی سال آینده خود، دولت را مکلف به کمک‌های تسلیحاتی به تایوان کرده‌اند.