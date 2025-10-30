عملیات لایروبی و احیای بخشی از سنگ‌ آب‌های جزیره کبودان در پارک ملی دریاچه ارومیه با هدف ذخیره و نگهداری آب حاصل از بارندگی‌ها انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عملیات لایروبی و احیای بخشی از سنگ‌آب‌های جزیره کبودان در پارک ملی دریاچه ارومیه با هدف ذخیره و نگهداری آب حاصل از بارندگی‌ها برای استفاده حیات‌وحش در فصول خشک سال انجام شد.

رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: در این اقدام، تعدادی از سنگ‌آب‌های طبیعی که به‌دلیل رسوب‌گذاری، فرسایش و کاهش بارندگی در سال‌های اخیر کارایی خود را از دست داده بودند، پاکسازی و بازگشایی شدند تا آب بارندگی‌ها در آنها جمع‌آوری و در نیمه دوم سال در اختیار گونه‌های جانوری قرار گیرد.

بهزاد شیر پنجه افزود:با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و کاهش منابع آبی، تأمین آب مورد نیاز حیات‌وحش جزایر از اولویت‌های اصلی مدیریت پارک ملی است. لایروبی سنگ‌آب‌ها موجب افزایش ظرفیت ذخیره آب طبیعی در جزیره شده و از بروز تنش آبی در ماه‌های سرد سال جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد:این عملیات با مشارکت یگان حفاظت، کارشناسان و نیرو‌های محیط‌بانی انجام شده و استمرار فعالیت‌های مشابه در سایر جزایر پارک ملی نیز در دستور کار قرار دارد تا از بروز بحران کم‌آبی برای گونه‌های شاخصی همچون قوچ و میش ارمنی، گوزن زرد ایرانی و پرندگان بومی جلوگیری شود.

جزیره کبودان به‌عنوان بزرگ‌ترین جزیره پارک ملی دریاچه ارومیه، زیستگاه مهمی برای گونه‌های ارزشمند جانوری است و پایش منابع آب، کنترل ورود غیرمجاز و حفاظت مستمر در آن به‌صورت ویژه انجام می‌گیرد.