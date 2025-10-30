به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت الاسلام والمسلمین حسینی اظهار داشت: جامعه نخبگان و دانشگاهیان، نقش ویژه و راهبردی در تحقق اهداف عالی دستگاه قضایی دارند که این موضوع در سند تحول و تعالی و همچنین برنامه عملیاتی قوه قضاییه مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان عنوان کرد: آمار تشکیل پرونده‌های طلاق در محاکم استان طی مدت ۷ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال، ۲۰ درصد کاهش داشته است

وی اضافه کرد: در حوزه حمایت از تولید و سرمایه گذاری با حمایت‌های همه جانبه دستگاه قضایی استان ۱۳۹ واحد و کارخانه تولیدی در استان در طول ۳ سال اخیر به چرخه تولید بازگشتند.

در این جلسه، جباری دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان نیز تشکیل جلسات تعاملی با نخبگان و کارشناسان را از شاخص‌‎های توسعه قضایی دانست و گفت: جامعه نخبگان، در کاهش ورودی پرونده به دادگستری نقش بسیار مهمی دارند و می‌توانند یاری‌گر دستگاه قضایی در این مسیر باشند.