مدیر سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش، ساعت کشیک و دورکاری شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری را اعلام کرد.

اعلام ساعت کشیک و دورکاری شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علیرضا ساویز افزود: پس از ایام پر مصرف برق، ساعت فعالیت شعب بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از امروز پنج شنبه هشتم آبان تا اطلاع ثانوی تغییر کرد.

او افزود: ساعت فعالیت کارکنان شعب بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از شنبه تا چهارشنبه هفت و سی دقیقه تا پانزده و ساعت خدمت رسانی به مشتریان از هشت تا چهارده و سی دقیقه اعلام شده است.

ساویز خاطرنشان کرد: روز‌های پنج شنبه کارکنان دورکاری می‌گذرانند و نوبت کشیک شعب نیز از ساعت ۹ تا ۱۲ به مشتریان خدمات رسانی می‌کنند.

مدیر سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: برقراری حداقل یک شعبه کشیک در روز پنج شنبه برای هر بانک الزامی است و روسای شعب موظف هستند با پشتیبانی مستمر دستگاه‌های خودپرداز، انجام امور چکاوک، رعایت الزامات حفاظتی و امنیتی، تمهیدات لازم را فراهم کنند تا مشخصات شعب کشیک و ساعت ارائه خدمات بانکی در معرض دید مراجعه کنندگان قرار گیرد.