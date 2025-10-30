در جریان گشت‌زنی مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان چهاربرج، یک شکارچی غیرمجاز در منطقه شکار ممنوع این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان چهاربرج گفت: مأموران یگان حفاظت در حین انجام مأموریت گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع، متوجه حضور فردی مشکوک شدند که قصد شکار داشت. مأموران بلافاصله وارد عمل شده و متخلف را دستگیر کردند.

عبدالله حاجوی افزود: در بازرسی از این فرد، یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد. برای متخلف پرونده قضایی تشکیل و جهت رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شده است.