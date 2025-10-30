پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، از اجرای طرح هوشمندسازی پایش زیستمحیطی، نصب دوربینهای برد بلند و تقویت یگان حفاظتی به منظور صیانت از طبیعت و حمایت از محیطبانان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در آیین گرامیداشت روز محیطبان که در منطقه حفاظتشده پلنگدره و با حضور شهردار قم برگزار شد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به تصمیم دو سال پیش شورای فرهنگ عمومی مبنی بر نامگذاری هشتم آبان به عنوان روز محیطبان در تقویم رسمی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ نفر در یگان حفاظتی محیط زیست استان قم در خط مقدم حفاظت از طبیعت و حیاتوحش مشغول خدمت هستند.
مریم محمدی، با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد منطقه پلنگدره افزود:این منطقه که با منطقه حفاظتشده ۷۰ قله در استان مرکزی هممرز است، از تنوع بالای گیاهی و جانوری برخوردار است و تاکنون بیش از ۴۰۰ گونه گیاهی در این منطقه شناسایی شده و جمعیت حیاتوحش آن شامل گونههای شاخصی مانند قوچ، میش، کل بز است که بر اساس آخرین سرشماریها از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
وی با بیان اینکه در استان قم با کمبود محیطبان مواجه هستیم، گفت: برای جبران این کمبود، پروژه هوشمندسازی حفاظت محیطزیست در استان در حال اجراست.
محمدی ادامه داد:در حال حاضر سه دوربین برد بلن د در منطقه حفاظتشده پلنگدره نصب شده که با برد بالا و فعالیت ۲۴ ساعته، تا شعاع چهار کیلومتر را پایش میکند که هر یک از این دوربینها معادل چهار پایش سنتی عمل میکند و بهزودی ۱۰ دوربین دیگر نیز در سطح استان نصب خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم در ادامه با اشاره به حمایتهای ملی از محیطبانان گفت:در آیین ملی تجلیل از محیطبانان، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که با حمایت نمایندگان مجلس، قانون حمل سلاح محیطبانان اصلاح خواهد شد تا زمینه حمایت قضایی و قانونی بیشتر از این قشر فراهم شود.
وی همچنین خطاب به شهردار قم از همکاریهای بینبخشی برای ارتقای شاخصهای محیطزیست شهری خبر داد و افزود:در حوزه محیطزیست انسانی، بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، تعامل سازندهای با شهرداری قم داریم تا با اجرای پروژههای مشترک، شاخصهای زیستمحیطی شهری ارتقا یافته و کیفیت زندگی شهروندان بهبود یابد.
فرامرز عظیمی شهردار قم در این مراسم وجود محیط بانان برای اکولوژی و چرخه طبیعی که ما در آن زندگی میکنیم را یک ضرورت دانست و افزود: در دورهای که هشدارها و زنگ خطرها برای حفاظت از محیط زیست به صدا درآمده است باید همگی به کمک طبیعت بیاییم تا بتوانیم محیط زیست خوبی هم در محیط شهری و هم در طبیعت داشته باشیم.
در پایان این مراسم از محیط بانان استان تجلیل شد و شهردار قم به صورت نمادین لوح همیار محیط بان از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان دریافت کرد.
منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم با مساحت ۳۲ هزار هکتار، تنها منطقه حفاظت شده استان قم است و به دلیل آنکه در گذشته یکی از زیستگاههای اصلی پلنگ ایرانی بوده، آن را پلنگ دره نامیدهاند، هر چند در این منطقه حدود دو دهه است که به دلیل شکار بیرویه طعمه پلنگها، پلنگی رویت نشده است.