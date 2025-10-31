به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره گزینش معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان از برگزاری رزمایش جذب دراستان زنجان خبرداد.

سرهنگ خلیلی افزود : برای اشتغال جوانان و تامین سهمیه جذب در مقطع درجه داری و به منظور فراهم کردن زمینه انتخاب پلیس در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اقدام به برگزاری رزمایش جذب به نام شهید جنگ ۱۲روزه عرشیا ذوالقدر کرده است.

به منظور تکمیل ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز وبکارگیری آن در پلیس‌های تخصصی، یگان_ویژه، پلیس_آگاهی، پلیس_اطلاعات، پلیس_پیشگیری، پلیس_راه_و_راهور، پلیس_راه_آهن، آماد_و_پشتیبانی جوانان (مرد) انقلابی. مومن. متعهدوکارآمد استخدام می کند.

علاقمندان به خدمت درلباس مقدس فراجا به صورت پیمانی پنج ساله استخدام می‌ شوند.

متقاضیان می توانند برای نام نویسی به نشانی زنجان میدان بسیج. ضلع غربی ستاد فرماندهی انتظامی استان زنجان. ساختمان اداری امام رضا (ع). اداره گزینش معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان زنجان مراجعه کنند.