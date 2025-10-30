پخش زنده
کمیته بینالمللی پارالمپیک (IPC) سیما لیموچی از ایران را به عنوان نامزد دریافت جایزه فعالان داوطلب در ورزشهای پارالمپیکی معرفی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جایزه فعالان ورزشهای پارالمپیکی به افرادی تعلق میگیرد که وقت و انرژی خود را به صورت داوطلبانه برای حمایت از جنبش پارالمپیک اختصاص دادهاند و تنها جایزهای است که با رأی عمومی تعیین میشود.
رأیگیری مجازی و زنده از امروز پنجشنبه هشتم آبان ماه (۳۰ اکتبر) آغاز شده و تا بیست و دوم آبان (۱۳ نوامبر ۲۰۲۵) نیز ادامه دارد و برندهی این جایزه روز ٢٣ آبان اعلام خواهد شد.
بر اساس اعلام کمیته بینالمللی پارالمپیک امسال سه فرد برجسته نامزد دریافت این جایزه شدهاند:
سیما لیموچی از ایران
سیما لیموچی با تعهد بیوقفه خود به جنبش پارالمپیک، نقش موثری در آموزش دانشگاهی، تخصص فنی و رهبری استراتژیک داشته است. او با برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان، فعالیت بهعنوان کلاسبند فنی در رشتهی پاراتنیس روی میز، هماهنگی رویدادهای ملی و پیگیری موفق ایجاد کمیته پاراتنیس روی میز در اتحادیه آسیایی تنیس روی میز، الهامبخش بسیاری از علاقهمندان و فعالان این حوزه بوده است.
بتی مابنزا میانگیندلا از کنگو
رئیس کمیته ملی پارالمپیک کنگو و استاد توانبخشی، که با تأسیس لیگهای استانی و فدراسیونهای ملی، فعالیتهای فنی و توانمندسازی ورزشکاران، نقش مهمی در توسعه ورزشهای پارالمپیکی در کنگو داشته است.
انور مورساکولوف از ازبکستان
مدیر اجرایی انجمن ورزشهای تطبیقی ازبکستان، که با افزایش چشمگیر مشارکت ورزشکاران و ایجاد برنامههای آموزشی و مسابقات ملی، رشد ورزشهای پارالمپیکی را در کشورش رقم زده است.