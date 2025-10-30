به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، در تداوم اجرای برنامه‌های هفته پدافند غیر عامل، امروز میزان آمادگی جایگاه‌های عرضه سوخت مهاباد در سوخت رسانی در زمان قطعی برق، بررسی شد.

محمود تیردادی رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه مهاباد در این مانور از آمادگی و تجهیز تمام جایگاه‌های سوخت شهرستان با هدف مدیریت بحران در مواقع اضطراری خبر داد.

همچنین در این مانور، آزاد عبدالله پور، دبیر ستاد مدیریت بحران مهاباد هم از آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه خبر داد.

شایان ذکر است، مانور پدافند غیرعامل سهم به سزایی در سنجش میزان آمادگی اداره‌ها، نهاد‌ها و مراکز خدمات رسانی در زمان وقوع حوادث احتمالی دارد.