اهر به‌عنوان قطب تولید سیب در شمال‌غرب کشور، با بیش از ۷۱۰۰ هکتار باغ و ظرفیت تولید سالانه ۱۷۵ هزار تن، یکی از مراکز مهم تولید سیب ایران به‌شمار می‌رود. امسال به‌دلیل سرمازدگی و تگرگ، تولید سیب در این شهرستان به حدود ۸۵ هزار تن کاهش یافته است. بخش قابل توجهی از محصول اهر به استان‌ها و کشورهایی چون عراق، ترکیه، روسیه و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود و حدود ۳۰ هزار تن نیز در سردخانه‌های شهرستان ذخیره شده است. نبود صنایع تبدیلی در اهر سبب شده بخش زیادی از سیب بادریز این منطقه برای فرآوری به شهرهای دیگر منتقل شود.

عکاس : سعید قاسمی