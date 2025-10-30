مدیر حوزه‌های علمیه کشور در سفر به اردبیل ضمن دیدار با علما، مداحان، قاریان قرآن، هیئت‌های مذهبی و مسئولان استانی، بر نقش حوزه‌های علمیه در تبیین معارف اسلامی و تقویت انسجام فرهنگی جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ در سفرِ آیت‌الله اعرافی، همایش «بازخوانی پیام رهبر معظم انقلاب و تبیین ابعاد تمدنی آن» با حضور استادان حوزه و دانشگاه، طلاب، نخبگان فرهنگی و جمعی از مسئولان استانی در اردبیل برگزار شد.

در این همایش سخنرانان با بررسی محور‌ها و پیام‌های کلیدی بیانیه اخیر مقام معظم رهبری، بر ضرورت توجه به ابعاد تمدنی، علمی و فرهنگی این پیام و نقش حوزه‌های علمیه در تحقق آن تأکید کردند.