ایجاد سامانه های سهیم و هدا دسترسی سریع و آسان مردم و دستگاه‌های اجرایی به خدمات الکترونیکی در ثبت احوال استان زنجان را فراهم کرده است.

هوشمندسازی ثبت احوال زنجان، گامی مؤثر در تحقق دولت الکترونیک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه خدمات الکترونیکی، اظهار داشت: این سازمان با ایجاد زیرساخت‌های لازم، دسترسی سریع و آسان مردم و دستگاه‌های اجرایی به خدمات الکترونیکی را فراهم کرده است.

ژاله چیان با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های «سهیم» و «هدا» (سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان)، این سامانه‌ها را کلید ورود به دولت الکترونیک دانست و افزود: این ابزار‌ها امکان تأیید هویت و ارائه خدمات الکترونیکی را به‌صورت یکپارچه میسر ساخته‌اند.

وی همچنین از طرح صدور گواهی انحصار وراثت به‌صورت الکترونیکی خبر داد و افزود: این اقدامات گامی مؤثر در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسهیل خدمات اداری برای شهروندان است.