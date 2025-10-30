پخش زنده

رئیس پلیس آگاهی گیلان از شناسایی و دستگیری ۱۶۵ نفر از محکومان متواری در طرح عملیاتی شش روزه در گیلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ علیرضا حدادی گفت: با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری، طرح عملیاتی شش روزه به صورت متمرکز در سطح استان اجرا شد.
وی از شناسایی و دستگیری ۱۶۵ محکوم متواری طی عملیاتهای جداگانه در اجرای این طرح خبر داد و افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: هدف از اجرای طرحهای انتظامی را افزایش احساس امنیت و همچنین کاهش جرایم در سطح جامعه است.